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الخميس، 02-09-2021 03:13 ص

جنوب إفريقيا ليست في وضع يسمح لها باستيعاب لاجئين أفغان

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الوكيل الإخباري - أعلنت جنوب إفريقيا الأربعاء، أنّها ليست "في وضع يسمح" لها باستيعاب لاجئين أفغان فرّوا من بلدهم بعد سيطرة طالبان على كابول في 15 آب/أغسطس.

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وقالت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا في بيان إنّ "حكومة جنوب إفريقيا هي وللأسف ليست في وضع يسمح لها بتلبية هذا المطلب".
وطُلب من البلاد أن تستضيف بشكل مؤقت، قبل وصولهم إلى وجهتهم النهائية، لاجئين أفغاناً في باكستان المجاورة، كما أوضحت الوزارة.


ولفتت الوزارة إلى أنّ "جنوب إفريقيا تستضيف عدداً كبيراً من اللاجئين، وهي مسؤولة عن تلبية حاجاتهم. ومعظمهم يتلقّى مساعدة اجتماعية ورعاية طبية مجانية".


وباعتبارها القوة الصناعية الكبرى في القارة، تستضيف جنوب إفريقيا ملايين المهاجرين.


واحتفلت طالبان بانتصارها في أفغانستان الثلاثاء، بعد يوم من رحيل آخر الجنود الأميركيين بعد 20 عاما من الحرب المدمرة التي اندلعت بتدخل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة لإطاحة طالبان من السلطة عقب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 على الأراضي الأميركية.


وأجبرت عودة طالبان إلى السلطة الغرب على إجلاء رعاياه على عجل من مطار كابول، وأفغانا تعاونوا معه خشية استهدافهم بأعمال انتقامية من جانب طالبان خصوصا لأنهم عملوا لصالح القوات الأجنبية.

 

المملكة 

 

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