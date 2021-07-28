الأربعاء 28-07-2021
الوكيل الاخباري

الغذاء والدواء تستحدث خدمة إنجاز فواتير الإستيراد إلكترونياً

ندوة في الزرقاء عن اللغة العربية ودورها في التماسك المجتمعي

السماح لمن تلقى اللقاح من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدخول انجلترا دون حجر

جنوب افريقيا تعترض على قرار الاتحاد الافريقي منح إسرائيل صفة مراقب

الرئاسة اللبنانية: عون سيدرس لائحة الحقائب الوزارية

ألمانيا.. قتيلان و5 مفقودين و31 جريحا بانفجار مصنع كيماويات

استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل

بدء حملات نظافة عامة في الرصيفة وبصيرا

بني عامر: عدد أعضاء مجلس النواب سيصل إلى حدود 150 نائباً ونائبة ضمن 23 دائرة

بدء التشغيل الكامل لمعبر جابر الحدودي اعتبارا من الأحد المقبل

الأربعاء، 28-07-2021 09:01 م

جنوب افريقيا تعترض على قرار الاتحاد الافريقي منح إسرائيل صفة مراقب

20210728064813


الوكيل الإخباري -  اعلنت جنوب افريقيا اعتراضها على قرار مفوضية الاتحاد الافريقي بمنح إسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد.

اضافة اعلان


وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب افريقيا في بيان نشرته اليوم الأربعاء على صفحتها الرسمية، إنها تشعر "بالفزع" إزاء القرار الجائر وغير المبرر الذي اتخذه الاتحاد، مشيرة إلى عدم إمكانية تفسير القرار.


وأضافت الوزارة في بيانها، أن القرار صدر دون استشارة الاعضاء، وأن قرار منح إسرائيل صفة المراقب "أكثر صدمة" في عام تعرض فيه شعب فلسطين للمطاردة والقصف وبناء المستوطنات غير المشروعة على الأرض الفلسطينية.


وأشار البيان إلى أن حكومة جنوب إفريقيا ستطلب من رئيس المفوضية تقديم إحاطة لجميع الدول الأعضاء حول هذا القرار الذي "تأمل أن يناقشه المجلس التنفيذي وجمعية رؤساء الدول والحكومات".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

الرئاسة اللبنانية: عون سيدرس لائحة الحقائب الوزارية

d

ألمانيا.. قتيلان و5 مفقودين و31 جريحا بانفجار مصنع كيماويات

1-1453959

بالفيديو.. حريق هائل في غابات عكار بلبنان

1047940661_0_0_3135_1698_1000x541_80_0_0_c0e1022bd823ec674343696a6066dbcb-800x440

مصرع شخصين جراء تسرب كيماوي بمصنع في الولايات المتحدة

180310

بوتين يفتتح نفقا ضخما للسكك الحديدية

158978729004853700

السيسي يطالب باتفاق قانوني ملزم في أزمة سد النهضة

أخبار متعلقة
60ed59be4c59b73d7f203ec5

ارتفاع عدد الوفيات في إفريقيا جراء الاحتجاجات إلى 32 وفاة