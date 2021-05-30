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الأحد، 30-05-2021 02:26 م

جنود أمريكيون يستولون على مصنع بلغاري

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الوكيل الإخباري- أفادت مصادر إعلام بلغارية بأن "فضيحة" وقعت بمشاركة الجنود الأمريكيين أثناء إجرائهم مناورات حلف الناتو في هذا البلد.

ونشرت المصادر، أمس السبت، تسجيل فيديو يظهر جنوداً أمريكيين "يهاجمون" مصنعاً لإنتاج زيت الزيتون في منطقة بلغارية ويهددون عماله بالأسلحة.
واتضح أن المصنع يقع بالقرب من المطار العسكري الذي تجري فيه هذه المناورات.

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وتسلقت مجموعة من الجنود الأمريكيين المسلحين السياج وبدأت الهجوم على المصنع. وبعد تدفقهم إلى الداخل أمر الجنود العمال المحليين بالتوقف عن العمل، وفتشوا المبنى. وفيما بعد أوضحوا أنهم اعتبروا هذا المصنع جزء من مساحة التدريب.

 

ووصف صاحب المصنع، مارين ديميتروف، هذا الحادث بالإهانة، وقدم شكوى إلى المحكمة. كما يتوقع أن تعتذر وزارة الدفاع البلغارية أمامه عن الحادث. وقال: "إنه إهانة جدية بالنسبة لي".

واعتذر وزير الدفاع البلغاري، غيورغي بانايوتوف، عن هذا الحادث، واصفاً إياه بأنه "سوء فهم واضح". وعبرت وزارة الدفاع البلغارية بالتعاون مع الجانب الأمريكي عن استعدادهما لدفع تعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بالمعمل.

 

المصدر- روسيا اليوم

 

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