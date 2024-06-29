جهاز الإحصاء في مصر: عدد السكان بلغ 106 ملايين و492 ألف نسمة

الوكيل الإخباري - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر يوم السبت بيانا تضمن أهم المؤشرات الاقتصادية والسكانية والديمغرافية بمناسبة احتفال مصر بالذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو.

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وقال الجهاز إن عدد السكان بالداخل بلغ 106 ملايين و492 ألف نسمة.



وذكر أن أعداد الزيادة السكانية انخفضت خلال عام 2023 لتصل إلى 1.5 مليون نسمة مقارنة بـ 2.2 مليون نسمة عام 2014 بانخفاض قدره 700 ألف نسمة وبنسبة قدرها 32%.



وأفاد بأن معدل الإنجاب الكلي انخفض إلى 2.85 طفل لكل سيدة عام 2021 مقابل 3.5 طفل لكل سيدة لعام 2014، ثم وصل إلى 2.76 طفل لكل سيدة عام 2022 وفقا لبيانات تسجيل المواليد بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.



وأشار التقرير إلى أن انخفاض أعداد المواليد بشكل ملحوظ خلال الفترة (2014-2023) في كافة محافظات الجمهورية حيث بلغت 2.044 مليون خلال عام 2023 مقارنة بـ 2.720 مليون مولود عام 2014 بانخفاض قدره 676 ألف مولود وبنسبة 24.8%.

RT