جهود متسارعة للتهدئة في غزة

الوكيل الإخباري - تتسارع الجهود الدبلوماسية لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والاحتلال، إذ تسعى أطراف إقليمية ودولية عده للوصول إلى تهدئة.

اضافة اعلان



وفي هذا الصدد أعلن البيت الأبيض أن تركيز الولايات المتحدة حالياً ينصب على استخدام "علاقاتها في المنطقة" لحل الأزمة.



وقالت المتحدث باسم البيت الأبيض جين ساكي:"دعوني أقول أن هدف الإدارة الأميركية والرئيس بايدن وفريقنا الأمني هو العمل نحو التهدئة والسلام. هذا هو المحور الرئيسي لحديثنا مع القادة الفلسطينيين ومع الاحتلال وقادة المنطقة المؤثرين. نحن نراقب الوضع عن كثب، الكثير من المحادثات أجريناها خلف الكواليس، وهذه قد تكون الطريقة الأنسب لتهدئة الأوضاع".



من جهة أخرى نقلت وكالة عالمية عن مسؤولين أمنيين مصريين قولهما إن القاهرة تضغط على أطرف الأزمة من أجل التهدئة.



من جهته كشف مسؤول فلسطيني أن الجهود الدبلوماسية بدأت تأخذ منحى جديا من خلال الوسطاء من الولايات المتحدة ومصر والأمم المتحدة، إلا أن التوصل لاتفاق "لم يتبلور بعد".



ويعقد مجلس الأمن، الأحد، اجتماعا، عن بعد، بشأن النزاع "الإسرائيلي الفلسطيني"، وكان هذا الاجتماع مقرّراً عقده الجمعة الماضية لكن تم تأجيله بناء على طلب أميركي.

المصدر : سكاي نيوز





