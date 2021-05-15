السبت 15-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الاحتلال يهدد بتدمير أكبر أبراج غزة

إلغاء الاستثناءات الممنوحة سابقا للدخول عبر حدود العمري

قصف تل أبيب

دودين لـ الوكيل : تقليص ساعات الحظر الجزئي مستمر إلى حين صدور بلاغ جديد

صفارات الانذار تدوي أنحاء فلسطين إحياءً للنكبة

جهود متسارعة للتهدئة في غزة

استئناف تطعيم معلمي عمّان والمحافظات

تشييع جثامين 10 شهداء من عائلة أبو حطب في غزة

استهداف تجمع لجنود الاحتلال بطائرة شهاب

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 139

السبت، 15-05-2021 01:12 م

جهود متسارعة للتهدئة في غزة

هدنة


الوكيل الإخباري - تتسارع الجهود الدبلوماسية لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والاحتلال، إذ تسعى أطراف إقليمية ودولية عده للوصول إلى تهدئة.

اضافة اعلان

وفي هذا الصدد أعلن البيت الأبيض أن تركيز الولايات المتحدة حالياً ينصب على استخدام "علاقاتها في المنطقة" لحل الأزمة.


وقالت المتحدث باسم البيت الأبيض جين ساكي:"دعوني أقول أن هدف الإدارة الأميركية والرئيس بايدن وفريقنا الأمني هو العمل نحو التهدئة والسلام. هذا هو المحور الرئيسي لحديثنا مع القادة الفلسطينيين ومع الاحتلال وقادة المنطقة المؤثرين. نحن نراقب الوضع عن كثب، الكثير من المحادثات أجريناها خلف الكواليس، وهذه قد تكون الطريقة الأنسب لتهدئة الأوضاع".


من جهة أخرى نقلت وكالة عالمية عن مسؤولين أمنيين مصريين قولهما إن القاهرة تضغط على أطرف الأزمة من أجل التهدئة.


من جهته كشف مسؤول فلسطيني أن الجهود الدبلوماسية بدأت تأخذ منحى جديا من خلال الوسطاء من الولايات المتحدة ومصر والأمم المتحدة، إلا أن التوصل لاتفاق "لم يتبلور بعد".


ويعقد مجلس الأمن، الأحد، اجتماعا، عن بعد، بشأن النزاع "الإسرائيلي الفلسطيني"، وكان هذا الاجتماع مقرّراً عقده الجمعة الماضية لكن تم تأجيله بناء على طلب أميركي. 

 

المصدر : سكاي نيوز 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
بايدن

بايدن يلغي عددا من قرارات الرئيس السابق ترامب

مراسل

مسيرات حاشدة تجوب المدن الأميركية رفضاً لعدوان الاحتلال

2021-04-22_00-06-28_611392

إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه الاحتلال الصهيوني

نت

نتنياهو يتوعد ' حماس ' بضربات قاسية

وفاة

استشهاد لبناني أصيب بقذيفة الاحتلال عند الحدود اللبنانية

اطلاف

مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار لمدة 12 ساعة بشكل أولي

أخبار متعلقة
6089324042360408da51367e

الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى مصر

6087e02d42360460bb501420

مصر.. هزة أرضية جنوب أسوان

6087933a4c59b760622bf0c6

بايدن يريد زيادة الضرائب على الأشخاص الأكثر ثراء

البيت

الولايات المتحدة تسعى لخفض التوتر في العلاقات مع روسيا

حريق

حريق هائل يلتهم 13 سيارة في القاهرة

6086910a4c59b721ae4c6210

رئيس الوزراء المصري يتلقى لقاح كورونا