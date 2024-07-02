جورجيا: تحطم طائرة "سو-25" ومقتل الطيار أثناء مناورة عسكرية

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الجورجية عن تحطم طائرة من طراز "سو-25" خلال مناورة عسكرية مخطط لها، ما أسفر عن مقتل الطيار كاخابر زوراباشفيلي.



ووفقا للوزارة سيتم إجراء تحقيق مفصل لمعرفة أسباب الحادث، فيما أعربت الوزارة عن تعازيها لأسرة وأصدقاء الفقيد.

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وكانت بوابة معلومات "روستافي" قد أعلنت في البداية عن تحطم مروحية عسكرية في بلدية بولنيسي بمنطقة كفيمو كارتلي، ووفاة الطيار نتيجة الحادث، دون أن تحدد وزارة الدفاع الجورجية مكان سقوط الطائرة "سو-25"، إلا أنه من المفترض أن الحديث يدور عن نفس الحادث.

RT