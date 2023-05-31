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الأربعاء، 31-05-2023 04:28 م

جورجيا: رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الناتو أحد أسباب الصراع

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الوكيل الإخباري- وصف رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الناتو بأنها أحد الأسباب الرئيسية للصراع الدائر مع روسيا، حسب صحيفة "كفيريس باليترا".

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وقال "الجميع يعرف السبب، وأعتقد أن أحد الأسباب كان توسع الناتو والعديد من الأسباب الأخرى، كما أن واحدة من الأسباب كانت إرادة أوكرانيا لتصبح عضوا في الناتو وبناء عليه نرى ونشهد الآن النتائج (نتائج رغبة أوكرانيا)".

 

وفي سبتمبر 2022، تقدمت أوكرانيا بطلب للانضمام إلى حلف "الناتو" بشكل عاجل، وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إلى أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وأن توجه كييف نحو حلف شمال الأطلسي، هو الذي أصبح أحد أسباب بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وفقا لوزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، لن تكون أوكرانيا راضية عن أي قرار آخر لقمة الناتو في فيلنيوس المقرر عقدها يومي 11 و 12 يوليو، سوى الدعوة للانضمام إلى الحلف.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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