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الثلاثاء، 06-12-2022 05:57 م

جورجيا لن تقدم الدعم العسكري لأوكرانيا

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الوكيل الاخباري- صرح عضو البرلمان الجورجي، ماموكا مدينارادزي، بأن بلاده لن تقدم أية مساعدات عسكرية إلى كييف.

وأضاف مدينارادزي، أن جورجيا تقدم الدعم السياسي الكامل والمطلق لأوكرانيا، والمساعدات الإنسانية بما يفوق إمكاناتها، لكنها لن تقدم الدعم عسكري بسبب مشاكلها الخاصة في أبخازيا، وأوسيتيا الجنوبية.

ومن جهته صرح القائم بأعمال أوكرانيا لدى جورجيا، أندري كاسيانوف، بأن بلاده ناشدت تبليسي مرارا تزويدها بالمعدات العسكرية، لكنها تجاهلت ذلك.

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استاءت العلاقات بين كييف وتبليسي إثر إعلان رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي غاريباشفيلي، في الـ 25 من فبراير، أن بلاده لن تشارك في العقوبات ضد روسيا، لأن ذلك يتعارض مع مصالحها الوطنية.

ما أثار حفيظة أوكرانيا، واتهم رئيسها فلاديمير زيلينسكي، جورجيا بـ "موالاة روسيا"، وسحب سفير بلاده، إيغور دولغوف، من تبليسي في أوائل مارس الماضي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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