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الثلاثاء، 17-08-2021 09:18 ص

جورج بوش يعبر عن حزنه بشأن الوضع في أفغانستان

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الوكيل الاخباري- قال الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش، إنه والسيدة الأولى السابقة، لورا بوش، يشعران "بحزن عميق" بشأن التطورات الأخيرة في أفغانستان.

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وقال بوش الإبن في بيان صدر في وقت متأخر أمس الاثنين: "نشاهد أنا ولورا تطور الأحداث المأساوية في أفغانستان بحزن عميق. قلوبنا مع الشعب الأفغاني الذي عانى الكثير ومع الأمريكيين والشركاء من حلف شمال الأطلسي الذين ضحوا بالكثير".

واستولت حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابل الأحد الماضي وأعلنت عن "إنهاء الحرب" في أفغانستان، بينما غادر الرئيس أشرف غني الأراضي الأفغانية.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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