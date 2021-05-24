الإثنين 24-05-2021
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الإثنين، 24-05-2021 10:27 ص

جوزيف عون: بوصلة الجيش اللبناني تتجه نحو الإحتلال والإرهاب

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الوكيل الإخباري- أكد قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، أن "بوصلة الجيش موجهة نحو الإحتلال والإرهاب وخلاياه النائمة"، مشددا على أن "التحديات تزيدنا عزيمة على التصدي لهذين العدوين".

وقال عون، في كلمة موجهة للجيش لمناسبة عيد "المقاومة والتحرير"، إن "تحرير لبنان لن يكتمل إلا باستعادة ما تبقى من الأرض، ولا سيما مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من بلدة الغجر".

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ولفت إلى أنه "رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة وتداعياتها، إلى جانب انعكاسات جائحة كورونا على حياة المواطنين، تبقى بوصلة الجيش موجهة نحو الإحتلال ومخططاته الدموية التوسعية، وما نشهده من أحداث في الأراضي المحتلة يؤكد عدوانية هذا الكيان وعنصريته، كما يبقى الإرهاب وخلاياه النائمة في سلم أولوياتنا لسعيه إلى بث الفتنة بين المكونات اللبنانية. فهذه التحديات لن تزيدنا إلا عزيمة وإصرارا على التصدي لهذين العدوين، وبذل الغالي والنفيس لصون استقرار بلدنا والحفاظ على السلم الأهلي وديمومة الكيان اللبناني".


وأكد قائد الجيش اللبناني أنه "مهما اشتدت الصعوبات، يظل الجيش متمسكا بحقه في مواجهة أي اعتداء والدفاع عن الحدود في وجه الإحتلال، والعمل على وقف انتهاكاته لسيادة بلدنا وحماية حقوقنا الثابتة في ثرواتنا الوطنية برا وبحرا، مع الالتزام بتطبيق القرار 1701 ومندرجاته".


ويحتفل لبنان في 25 مايو بـ"عيد المقاومة التحرير" الـ21، حيث انسحبت قوات الإحتلال من قرى جنوب لبنان في العام 2000 التي احتلها في العام 1978.

المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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