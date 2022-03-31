جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية أول ابريل

الوكيل الإخباري-بعد إشارات متضاربة حول المفاوضات مع الجانب الأوكراني، من أجل حل النزاع الذي انطلق بين الجانبين في 24 فبراير الماضي ولا يزال مستمرا، أعلن المفاوض الأوكراني الكبير ديفيد أراكخميا، أن البلدين سيستأنفان محادثات السلام بينهما عبر الإنترنت في الأول من أبريل.







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كما أضاف في منشور على الإنترنت ليل الأربعاء- الخميس، بحسب ما أفادت رويترز، أن كييف أكدت ضرورة عقد لقاء بين رئيسي البلدين، لكن موسكو ردت قائلة إن هناك حاجة لمزيد من العمل على مسودة معاهدة قبل ذلك.



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