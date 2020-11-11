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الأربعاء، 11-11-2020 01:26 م

جولة جديدة من مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان والاحتلال

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
شهدت مراكز اليونيفل في منطقة الناقورة جنوب لبنان، انطلاق الجولة الجديدة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الصهيوني، حيث قدم الوفد اللبناني وثائقاً وخرائطاً تؤكد حقه بالمساحة البحرية البالغة 1430 كيلومتراً مربعاً.
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وتأتي هذه المفاوضات برعاية الأمم المتحدة التي يمثلها جون ديوشير، وبواسطة أمريكية، علماً أن الطرفين اللبناني والصهيوني يرفضان التصريح بشأن أي تفاصيل.

و بدأت المفاوضات في الشهر الماضي، ويضم الوفد اللبناني نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن بسام ياسين رئيساً، العقيد البحري مازن بصبوص، الخبير في نزاعات الحدود بين الدول الدكتور نجيب مسيحي وعضو هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط، ممثل عن الأمم المتحدة في لبنان في حضور الوسيط الأميركي.

وتتمحور قضية الحدود البحرية على منطقة في البحر الأبيض المتوسط، تبلغ مساحتها نحو 860 كيلومترًا مربعًا، وتعرف بالمنطقة رقم 9، وهي منطقة غنية بالثروات النفطية وحقول الغاز.

 




 

 


 

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