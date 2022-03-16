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الأربعاء، 16-03-2022 10:25 ص

جولة جديدة من مفاوضات روسيا وأوكرانيا اليوم الأربعاء

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الوكيل الإخباري-قال الرئيس الأوكراني، الأربعاء، إن المفاوضات مع روسيا أصبحت أكثر واقعية، لكنها تحتاج بعض الوقت.

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وقبل ذلك، أعلن مستشارُ زيلينسكي أن المفاوضات مع الجانب الروسي، التي ستجرى اليوم الأربعاء، ستكون صعبة.


وأضاف مستشار الرئيس الأوكراني أن هناك تناقضات جوهرية في سير المفاوضات، لكنه أكد على وجود إمكانية التوصل إلى تفاهمات مع روسيا.

 

 

ميخايلو بودولياك قال إن وفد بلاده سيواصل الأربعاء عملية المفاوضات مع الوفد الروسي، مشيراً عبر حسابه على "تويتر" إلى وجود "تناقضات جوهرية" في المفاوضات مع روسيا، غير أنه أضاف "لكن بالتأكيد يوجد مجال للتوصل إلى تفاهم".

 

وأعرب الطرفان عن بعض التفاؤل في الأيام الأخيرة إلا أن تصريحات مستشار زيلينسكي الأخيرة تعكس صعوبة هذه المفاوضات، في حين يكثف الجيش الروسي هجماته في الأيام الأخيرة للسيطرة على مدن أوكرانية كبيرة عدة.
وتطالب كييف بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية.

 

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