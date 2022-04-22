الجمعة 22-04-2022
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الجمعة، 22-04-2022 05:43 م

جونسون: إعادة فتح السفارة البريطانية في كييف الأسبوع المقبل

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة، أن سفارة المملكة المتحدة في كييف، المغلقة منذ مطلع العام على خلفية الحرب في أوكرانيا، ستعيد فتح أبوابها الأسبوع المقبل.

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وقال جونسون الذي يزور الهند حاليا، "يمكننا الإعلان اليوم أننا سنعيد قريبا، الأسبوع المقبل، فتح سفارتنا في العاصمة الأوكرانية".


وكانت لندن، نقلت بعثتها الدبلوماسية الرئيسية في أوكرانيا من كييف إلى مدينة لفيف غربا في شباط، قبل وقت قصير من العمليات العسكرية الروسية، وفي مطلع آذار، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، إن السفيرة ميليندا سيمونز غادرت البلاد بسبب الوضع الأمني الخطير.

 

بترا

 




 

 


 

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