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السبت، 21-05-2022 10:13 ص

جونسون وأردوغان يتفقان على العمل من أجل رفع الحصار عن صادرات الحبوب الأوكرانية

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الوكيل الاخباري- أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه اتفق في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على العمل من أجل رفع الحصار عن صادرات الحبوب من أوكرانيا.

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وجاء في بيان صادر عن المكتب في أعقاب الاتصال الهاتفي، مساء الجمعة، أن "رئيس الوزراء رحب بالدور التركي الرائد في تسوية الأزمة (الأوكرانية)، واتفقا على العمل بشكل مشترك على رفع الحصار عن المسارات الحيوية لتوريدات الحبوب الأوكرانية والتحفيف من ارتفاع أسعار الغذاء العالمية".

وأضاف البيان أن الجانبين "أعربا عن قلقهما العميق" إزاء استمرار النزاع في أوكرانيا، و"عواقبه البعيدة المدى على الأمن والاستقرار في المنطقة الأوروبية والأطلسية والعالم بأسره".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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