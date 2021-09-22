جونسون يقدم نصيحة لفرنسا في ظل أزمة الغواصات

الوكيل الاخباري- نصح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فرنسا بتهدئة غضبها و"تمالك نفسها" في ظل الأزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا بسبب قضية الغواصات.

اضافة اعلان

وقال جونسون، في حديث لقناة "Sky News"، تعليقا على إبرام الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا شراكة جديدة أغضبت فرنسا، مستخدما عبارتين باللغة الفرنسية: "أعتقد أنه حان الوقت لبعض أصدقائنا الأعزاء في العالم كله لتمالك أنفسهم ومنحي استراحة".



ووصف رئيس الوزراء البريطاني اتفاقية الشراكة هذه بأنها "خطوة كبيرة بشكل أساسي إلى الأمام للأمن العالمي".



وتابع: "إنهم 3 حلفاء متشابهين في التفكير يقفون جنبا إلى جنب، ويخلقون شراكة جديدة لمشاركة التكنولوجيا، إنها ليست حصرية وليست محاولة لتنحية أحد، وهي ليست معارضة للصين على سبيل المثال".



وأردف: "يتم القيام بذلك لتكثيف الروابط والصداقة بين 3 بلدان، بطريقة أعتقد أنها ستكون مفيدة للأشياء التي نؤمن بها. جيد لحماية الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والمساواة وسيادة القانون، التي تدعم التجارة الحرة التي تحدثنا عنها للتو. ولذا أجد أنه من الصعب جدا أن أرى في هذه الاتفاقية أي شيء لا يعجبني".



المصدر: روسيا اليوم