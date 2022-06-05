جونسون يواجه اقتراحا بحجب الثقة الأسبوع الحالي

الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة“ صنداي تايمز“ البريطانية، الأحد، أن مسؤولين في حزب المحافظين الحاكم الذي ينتمي له رئيس الوزراء بوريس جونسون يتوقعون أن يواجه تحديا لقيادته هذا الأسبوع، ويخططون لتصويت على هذا الأمر، الأربعاء المقبل.



وقال عدد متزايد من النواب المنتمين لحزب المحافظين، إنهم فقدوا الثقة في حكومة جونسون وقال بعضهم إنهم قدموا خطابات للدعوة رسميا إلى اقتراع بحجب الثقة.



ومن أجل تفعيل اقتراع حجب الثقة، يجب أن يقدم 54 نائبا محافظا على الأقل طلبا رسميا لإجراء الاقتراع إلى رئيس لجنة 1922 بالحزب. وتلك الخطابات سرية بالتالي لا يعرف سوى رئيس اللجنة عدد من تقدموا بها.

اضافة اعلان

إرم