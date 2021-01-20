الأربعاء 20-01-2021
الوكيل الاخباري

التربية تكشف موعد نتائج التوجيهي

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل إلى الأراضي السورية

وزير الصحة يكشف عن اجراءات حكومية جديدة

إخلاء مبنى المحكمة العليا في واشنطن بعد تهديدات بوجود قنبلة

لحظة وصول جو بايدن إلى منصة التنصيب - فيديو

أول تغريدة لبايدن في يوم التنصيب

%4.19 نسبة فحوصات كورونا الايجابية اليوم

وزارة التربية تجري تغييرات هامة على نظام التوجيهي

انفجار عنيف يهز العاصمة الإسبانية مدريد - فيديو

الأربعاء، 20-01-2021 03:34 م

جو بايدن سيصدر 17 أمرا رئاسيا اليوم

بايدن


الوكيل الاخباري - أعلن مستشارون في إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أن 17 أمرا رئاسيا سيصدره فور دخوله البيت الأبيض، تشمل إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، منها التعهد بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس حول المناخ ومنظمة الصحة العالمية.

اضافة اعلان

وبحسب واشنطن بوست، سيعلق أعمال بناء الجدار على حدود المكسيك وتمويله بموازنة من البنتاغون.


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
44

إخلاء مبنى المحكمة العليا في واشنطن بعد تهديدات بوجود قنبلة

بايدن

لحظة وصول جو بايدن إلى منصة التنصيب - فيديو

600843be4c59b739cd08134e

دونالد ترامب يترك رسالة سرية لبايدن في البيت الأبيض

بايدن

أول تغريدة لبايدن في يوم التنصيب

60083d8342360456fb61e21a

انفجار عنيف يهز العاصمة الإسبانية مدريد - فيديو

ترامب

ترامب يغادر البيت الابيض - فيديو

أخبار متعلقة
ترامب

قبل ساعات من مغادرة البيت الأبيض.. ترامب يصدر عفوا عن 73 شخصا

بايدن

قبل ساعات من دخوله البيت الأبيض.. تفاصيل تشكيلة إدارة بايدن النهائية

4K7xs (Custom)

مقطع فيديو تودع به ميلانيا ترامب البيت الأبيض - شاهد

55514725_303 (Custom)

ترامب يسجل خطاب الوداع من البيت الأبيض

300891-856661749

ترمب يدين أعمال العنف في الكابيتول ويدعو للمصالحة وانتقال سلس للسلطة

GettyImages-1228561857

عالمة: ترامب يعاني من صدمة نفسية