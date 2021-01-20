جو بايدن سيصدر 17 أمرا رئاسيا اليوم

الوكيل الاخباري - أعلن مستشارون في إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أن 17 أمرا رئاسيا سيصدره فور دخوله البيت الأبيض، تشمل إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، منها التعهد بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس حول المناخ ومنظمة الصحة العالمية.

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وبحسب واشنطن بوست، سيعلق أعمال بناء الجدار على حدود المكسيك وتمويله بموازنة من البنتاغون.



--(بترا)

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