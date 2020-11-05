الخميس 05-11-2020
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الخميس، 05-11-2020 12:41 ص

جو بايدن على اعتاب البيت الابيض وولاية واحدة تحسم الرئاسة

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الوكيل الاخباري - اقترب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز بانتخابات الرئاسة الأميركية، وتفصله عن البيت الأبيض أصوات ولاية واحدة فقط ستكون العامل الحاسم لأكثر انتخابات متقاربة بتاريخ الولايات المتحدة.
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ومع حسمه ولاية ميشيغان، يحتاج بايدن للتمسك بتفوقه الضئيل في ولاية نيفادا الغربية، الملقبة بـ"الولاية الفضية"، للوصول إلى 270 صوتا انتخابيا، وحسم سباق الرئاسة على حساب دونالد ترامب.

وحتى منتصف ليل الأربعاء، يتفوق بايدن على ترامب في نيفادا بنسبة 49.3 بالمئة مقابل 48.7 بالمئة.

المصدر - سكاي نيوز 

 




 

 


 

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