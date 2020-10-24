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السبت، 24-10-2020 02:52 م

جو بايدن يرتكب خطأ أثناء المناظرة.. ارتكبه رئيس سابق وخسر - فيديو

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الوكيل الاخباري - في حركة قام بها الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الأب وخسر الفوز بفترة رئاسية ثانية، قام المرشح الرئاسي الديموقراطي جو بايدن بفحص ساعته بشكل واضح خلال المناظرة الرئاسية مساء الخميس.

وعندما بدأت المضيفة كريستين ويلكر في طرح سؤال على المرشحين حول تغير المناخ، قام بايدن بتحويل كم قميصه لأعلى وفحص ساعته.

وقارن مستخدمو Twitter هذه الخطوة بلحظة مماثلة في عام 1992 عندما فحص الرئيس السابق جورج بوش الأب ساعته أثناء مناظرة مع الرئيس السابق بيل كلينتون وملياردير تكساس روس بيرو.

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وتم انتقاد فحص الرئيس السابق بوش الأب ساعته، واعتبر المحللون هذه الخطوة بأنها تدل على نفاد الصبر من النقاش.


وعندما سئل بوش الأب "هل كنت سعيدًا عندما انتهى الأمر البغيض؟"، قال بوش لجيم ليهرر من برنامج PBS Newshour نعم!


وحول حركة جو بايدن، سأل النائب الجمهوري عن أريزونا بول جوسار: "لماذا قام جو بايدن بفحص ساعته للتو؟"


وانتقد مغردون ومحللون هذه الحركة باعتبارها تدل على القلق والغضب والتعب ونفاد الصبر، فيما تجاهلت الجهات الداعمة لبايدن هذه الحركة التي لها دلالات متعددة في مناظرة أخيرة وحاسمة.

 

 

 

المصدر : العربية


 




 

 


 

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