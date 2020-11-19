جو بايدن يشن هجوماً على ترامب ويحذر من وقوع كارثة صحية

الوكيل الاخباري - قال المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن إن رفض الرئيس الحالي دونالد ترامب الاعتراف بنتائج الانتخابات دليل على "ضعفه وافتقاده للمسؤولية"، كما أنه يبعث "برسالة مريعة".

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واضاف بايدن، الخميس: "علينا أن نتحرك الآن وإلا مات 400 ألف شخص بكورونا" مضيفاً إنه "إذا لم نحصل على كل المعلومات فلن نتمكن من التحرك في مكافحة كورونا وأخذ الإجراءات بشأن التلقيح".



وأشار بايدن الى أنه "لسوء الحظ فإن فريقنا الانتقالي لا يملك بعد المعلومات الكافية بشأن فيروس كورونا".



وقال "مكافحة الجائحة تتطلب توحيد الصفوف وما نحتاج إليه هو كيفية التنسيق من أجل تطبيق خطتنا"، مؤكدًا أنه يجب العمل على توزيع اللقاح بطريقة سليمة وآمنة ومجانية.

المصدر - العربية



