جو بايدن يقوم بزيارة الى مكان غير متوقع

الوكيل الاخباري - زار الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، أمس الجمعة، مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني، للقاء الجنود المصابين.



والتقى جو بايدن بأعضاء الخدمة الفعلية والمتقاعدين، الذين يتلقون العلاج في هذا المركز، قبل القيام بجولة في مركز توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا هناك.

وقال بايدن: "هؤلاء الأبناء مذهلون، والحمد لله، ليس هناك الكثير من الأشخاص لزيارتهم"، واصفا أولئك الموجودين في المركز بأنهم "أبطال حقيقيون".

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وقالت صحف امريكية ان الزيارة كانت غير متوقعة من بايدن نتيجة انه فقد احد اولاده في ذلك المكان وكان قد صرح سابقا بانه غير راغب بزيارة هذا المكان .

المصدر - روسيا اليوم



