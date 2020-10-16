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الجمعة، 16-10-2020 10:03 ص

جو بايدن يكشف نتيجة فحص كورونا

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الوكيل الاخباري - قالت حملة المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، إن نتيجة فحص فيروس كورونا الذي أجراه جو بايدن الخميس جاءت سلبية.

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حيث كانت الحملة قد ذكرت في وقت سابق أن جو بايدن سافر على طائرة مع شخص أثبتت الفحوصات فيما بعد إصابته بفيروس كورونا، لكن الحملة أوضحت أن جو بايدن لم يكن مخالطا لهذا الشخص ومن ثم فإنه لا يحتاج لعزل نفسه.

 

وقال البيان: "نائب الرئيس (السابق) بايدن لم يكن في أي وقت على صلة بهذا الشخص أو قريبا منه او مخالطا له، طبقا للقواعد التي حددتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها".


وتابع البيان أنهم كانا يضعان الكمامة أثناء الرحلات التي تمت يومي الاثنين والثلاثاء،
وأضاف "انطلاقا من هذه الحقائق نصحنا أطباء نائب الرئيس والمستشارون الطبيون للحملة بأنه لا حاجة لدخول نائب الرئيس في عزل صحي".

 

سبوتنيك

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