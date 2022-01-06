جيش الاحتلال الاسرائيلي : اطلاق طلقات تحذيرية على الحدود السورية

الوكيل الإخباري-أطلقت دبابات تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي طلقات تحذيرية على الحدود مع سوريا في هضبة الجولان بعد رصد عدة أشخاص مثيرين للريبة بالقرب من قوة إسرائيلية تعمل في المنطقة وفق ما أفاد جيش الاحتلال الاسرائيلي.

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وكانت الوكالة العربية السورية للأنباء قد قالت إن أصوات انفجارات سُمعت في ريف القنيطرة الشمالي الغربي في وقت متأخر من مساء الأربعاء بعد سقوط القذائف في قرية سورية.



ولم تذكر الوكالة تفاصيل حول وقوع وفيات أو أضرار.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الدبابات "أطلقت قذائف بهدف إبعاد المشتبه بهم" الذي فروا بعدها إلى الأراضي السورية.



وأضاف أن الأشخاص المشبوهين كانوا متمركزين في "مواقع عسكرية"، لكنه لم يخض في تفاصيل. وتابع قائلا إن القوة الإسرائيلية كانت تعمل داخل حدود إسرائيل.



واحتلت إسرائيل هضبة الجولان في حرب عام 1967.



رويترز

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