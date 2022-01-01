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السبت، 01-01-2022 05:01 م

جيش الاحتلال يحلّ أبرز وحداته الاستخباراتية المختصة بالتنصت على منصات التواصل العربية

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الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن حلّ وحدة "حتساف" الاستخباراتية، خلال شهر ديسمبر الفائت، والتي تعد أحد أكثر الوحدات أهمية في مجال التجسس.اضافة اعلان

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وأكد جيش الاحتلال أنه قام بتوزيع أفراد وحدة "حتساف" التجسسية على الأفرع التابعة لوحدة "8200".


وكانت وحدة "حتساف" تُعد رأس الحربة لشعبة الاستخبارات العسكرية للاحتلال "أمان"، والمتخصصة في جمع المعلومات عبر وسائل الإعلام العربية.


وكان جيش الاحتلال يعتمد على وحدة "حتساف" خلال العشر سنوات الماضية، من أجل التنصت على المنصات الاجتماعية العربية كفيسبوك وتيك توك وتويتر وانستغرام وغيرها.

 

العالم


 




 

 


 

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