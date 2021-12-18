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السبت، 18-12-2021 01:50 م

حاجز للجيش السوري يعترض رتلا أمريكيا غرب الحسكة

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الوكيل الإخباري-اعترض حاجز للجيش السوري رتل آليات للجيش الأمريكي في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي وأجبره على العودة من حيث أتى، حسب ما أفادت وكالة "سانا".

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وقالت "سانا" إن "حاجزا للجيش اعترض صباح اليوم السبت رتلا من 5 عربات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي خلال محاولتها العبور من قرية منسف تحتاني بريف تل تمر شمال غرب الحسكة وأجبرها على مغادرة المنطقة".


وكان أهالي قريتي تل الذهب والصالحية بريف الحسكة الشمالي اعترضوا أمس رتلين للقوات الأمريكية، وفق "سانا".

روسيا اليوم

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