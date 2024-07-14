حادثة تهز أمريكا .. تفاصيل محاولة اغتيال ترامب

الوكيل الاخباري - وقال الرئيس بايدن في البيان إنه تم إطلاعه على حادث إطلاق النار في تجمع انتخابي لترامب في ولاية بنسلفانيا.

اضافة اعلان



وأضاف "أنا ممتن لسماع أنه آمن وبصحة جيدة".



وتابع قائلا: "أنا وجيل ممتنون للخدمة السرية لإيصاله إلى بر الأمان".

وأفاد الرئيس الأمريكي بأنه لا يوجد مكان لهذا النوع من العنف في الولايات المتحدة وعلينا أن نتحد كأمة واحدة لإدانته.



وأشار جو بايدن في بيانه إلى أنهم في انتظار المزيد من المعلومات حول حادث إطلاق النار.



وعقب إصدار البيان، قال بايدن في كلمة ألقاها حول محاولة اغتيال الرئيس السابق، إنه حاول الاتصال بترامب وطبيبه، مضيفا أنه "يود لو أتمكن من الحديث لترامب الليلة".

وأفاد الرئيس الأمريكي بأنه لن يعلق على عملية إطلاق النار حتى يقف على التفاصيل والحقائق، مؤكدا أن التحقيقات مستمرة لمعرفة التفاصيل.



وشدد بايدن في كلمته على أنه لا مكان للعنف السياسي في الولايات المتحدة وكل شخص يجب أن يدينه.



وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع محاولة اغتيال للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وأوقف الرئيس السابق كلمته فجأة خلال التجمع الانتخابي وسمع صوت إطلاق نار في اللحظة نفسها.



واختفى ترامب عن المنصة ولم يعرف إن سقط أو اختبأ فقط، وظهر لاحقا برفقة رجال حراسة وبدت آثار دماء على أذنه.



وقال مراسلنا إن جهاز الخدمة السرية اصطحب دونالد ترامب والدماء تسيل من وجهه، مشيرا إلى أنه لوح بيده للحضور في إشارة إلى أنه بخير.



من جهتها ذكرت شبكة "CNN"الأمريكية أن دوي انفجارات سمع قويا قبل سقوط ترامب.



وأكدت إصابة ترامب في عملية إطلاق النار.



هذا، وأصدر المتحدث باسم الرئيس الأمريكي السابق فجر الأحد بيانا بعد محاولة اغتيال الأخير خلال خطاب أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا، أكد من خلاله أن دونالد ترامب بخير.

