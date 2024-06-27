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الخميس، 27-06-2024 09:43 ص

حادثة مأساوية في إسطنبول - فيديو

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الوكيل الاخباري- انهار منزل مكون من 4 طوابق في منطقة بخشيليفلر في الجزء الأوروبي من مدينة اسطنبول التركية بحسب ما ذكرت قناة "إن تي في" التركية.

وأشارت القناة إلى أنه لا توجد بيانات عن ضحايا الانهيار حتى الآن، ويجري التحقيق في أسباب الحادث.

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ووفقا للقناة، وقع الحادث صباح اليوم الخميس مشيرة إلى وجود أشخاص تحت الأنقاض.

وفي بداية شهر يونيو الحالي، انهار مبنى سكني من 4 طوابق في غرب اسطنبول لأسباب غير معروفة، بحسب ما ذكرت قناة "Haber" التلفزيونية التركية.

وأعلن عمدة مدينة اسطنبول داود غولوغلو عن إنقاذ 7 أشخاص آخرين كانوا تحت الأنقاض، مضيفا: "اثنان منهم في حالة خطيرة، والعمليات جارية لإنقاذ شخصين آخرين".

 

 




 

 


 

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