حادثة مؤلمة في العراق والسلطات تشكل لجان تحقيق

الوكيل الاخباري - أعلن وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، تشكيل لجان تحقيقية لمعرفة أسباب حريق مستشفى الولادة بمحافظة الديوانية، مشيرا إلى وفاة 4 أطفال، وأنه جارٍ تحديد أسباب الوفاة .



وفي تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أوضح صالح الحسناوي قائلا: "بناء على توجيهات رئيس الوزراء توجهنا إلى مكان حادث حريق مستشفى الديوانية وكان المحافظ ومدير عام الصحة وعدد من النواب والمسؤولين الأمنيين في المحافظة متواجدين أيضا"، مشيرا إلى أنه "التقى بالموظفين والشركة العاملة واستمع إلى شهاداتهم".

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وقال الحسناوي: "الحادث أسفر عن وفاة 4 أطفال نتيجة الاختناق، وتم تشكيل لجان تحقيقية ستباشر عملها الآن استنادا لتوجيهات رئيس الوزراء لمعرفة أسباب الحريق ومحاسبة المقصرين".



وأضاف: "اللجان منها أمنية استخبارية لمعرفة الدوافع والثانية من الدفاع المدني لمعرفة أسباب الحريق والثالثة إدارية من وزارة الصحة برئاسة مدير عام دائرة التفتيش وخلال 3 أيام ستعلن نتائج اللجان"، مردفا: "تم اتخاذ إجراءات إدارية بموظفي وزارة الصحة في الديوانية ومبدئيا سحب يد وبانتظار نتائج التحقيق".