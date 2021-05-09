حادث جديد في مصر.. خروج قطار عن القضبان في العياط

الوكيل الإخباري- شهدت مصر حادث قطار جديدا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بمركز العياط جنوب البلاد، بخروج القطار القادم من القاهرة باتجاه محافظة أسوان عن القضبان.

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وقال مصدر بالسكة الحديد المصرية، إن الخدمات المعنية بالطريق رصدت خروج إحدى عربات القطار رقم 1014 الروسي القادم من القاهرة باتجاه أسوان عن القضبان بنطاق مركز العياط، جنوب البلاد.



وأضاف المصدر أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو ضحايا، مؤكدا نجاح السائق في السيطرة على القطار، كما لم تتوقف حركة القطارات على الطريق سوى لوقت قصير، حتى تم رفع العربة التي خرجت عن القضبان بشكل سريع ليستأنف القطار رحلته على الفور.

المصدر: إرم