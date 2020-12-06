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الأحد، 06-12-2020 03:58 م

بحسب وسائل إعلام يونانية

حادث خطير بين فرقاطتين تركية ومصرية في المتوسط

فرق
من المصدر


الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام يونانية بأن حادثا خطيرا وقع بين فرقاطتين تركية ومصرية خلال تدريبات "ميدوزا" المشتركة بين مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات في البحر المتوسط.

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ونقل موقع Infognomon عن مصادر في الحرس الوطني القبرصي تأكيدها أن الفرقاطة المصرية المنخرطة في الحادث الذي وقع صباح أمس السبت من نوع "أولفر هازرد بري"، فيما أفادت قناة OPEN TV بأن الفرقاطة التركية تحمل اسم "كمال ريس" وسبق أن تعرضت لحادث تصادم مع سفينة تابعة للبحرية اليونانية في أغسطس.


ووفقا للتقارير، حاولت الفرقاطة التركية دخول منطقة التدريبات داخل المجال البحري المصري ورفضت الانصياع لطلب مغادرة المنطقة.


وحسب OPEN TV فإن الفرقاطة المصرية بدورها اندفعت فجأة نحو السفينة التركية في محاولة للتصادم، لكن القبطان التركي "هرب على الفور" ولم تحاول سفينته الاقتراب من منطقة التدريبات مجددا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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