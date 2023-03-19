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الأحد، 19-03-2023 09:06 ص

حافلات الرياض تغزو شوارع العاصمة السعودية

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الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالسعودية عن إطلاق المرحلة الأولى من خدمة "حافلات الرياض"، ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالمدينة.

ووفقا لما ذكرته الهيئة عبر "موقعها الرسمي"، تتضمن المرحلة الأولى تشغيل أكثر من 340 حافلة تخدم الركاب عبر 633 محطة ونقطة توقف، وتشمل 15 مسارا ضمن مسارات شبكة "حافلات الرياض" والبالغ إجماليها 86 مسارا.

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وسيتبع إطلاق المرحلة الأولى من مشروع "حافلات الرياض" 5 مراحل لتشغيل الخدمة تباعا.

ويبلغ مجموع أطوال شبكة "حافلات الرياض" بعد تشغيل المراحل الخمسة 1900 كيلو متر، وإجمالي عدد الحافلات سيزيد عن 800 حافلة، وستعمل عبر 86 مسارا تخدم الركاب عبر أكثر من 2900 محطة ونقطة توقف.

 

وتبلغ تكلفة تذكرة الرحلة على متن "حافلات الرياض" 4 ريالات صالحة لمدة ساعتين، تبدأ من أول تسجيل دخول على أحد الحافلات أو من خلال تفعيل التذكرة عبر التطبيق، ويمكن الانتقال إلى حافلة أخرى بنفس التذكرة خلال هذه المدة.

ومن المنتظر أن تسهم خدمة "حافلات الرياض" في إتاحة سهولة التنقل لجميع شرائح المجتمع من خلال استخدام الحافلات كوسيلة للوصول إلى أماكن العمل والتعليم والأنشطة الترفيهية، والحد من الحاجة إلى استخدام السيارة الخاصة، وبالتالي تخفيف حدة الازدحام المروري في المدينة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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