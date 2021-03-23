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الثلاثاء، 23-03-2021 03:23 م

لتكون أكثر كفاءة

حاكم دبي يعلن إعادة هيكلة حكومة الإمارة

حاكم دبي
حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم


الوكيل الإخباري - أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الثلاثاء عن خطة لإعادة هيكلة حكومة الإمارة لتكون أكثر كفاءة.

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وقال حاكم دبي في تغريدة: "ترأست اليوم بحضور حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد اجتماعاً لمجلس دبي اعتمدنا خلاله مجموعة من القرارات كالتالي .. أولاً: إعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل استعداداً لمرحلة جديدة ستدخلها الإمارة .. حكومة دبي ستكون أكثر مرونة وكفاءة.. وأقدر على التعامل مع خارطة المتغيرات المستجدة".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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