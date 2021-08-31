الثلاثاء 31-08-2021
الوكيل الاخباري

تراجع مستوى تأييد بايدن لـ48%

التربية: الدوام سيكون للصفوف الفردية غدا

الحكومة: 2022 عام الحصاد المائي في الأردن

13 وفاة و 867 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

الفراية: وثيقة ضبط للجلوة العشائرية

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

مطالب بإعادة تأهيل وتعبيد طريق وادي شعيب

لجنة حريات الأعيان تبحث سُبل الحد من الجلوة العشائرية

مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية وبرنامج الأغذية العالمي

الاحتلال يعيد اعتقال أسير مقدسي لحظة الإفراج عنه من سجن النقب

الثلاثاء، 31-08-2021 03:49 م

حاكم دبي يعلن اعتماد قانون لمساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد

612e20cb4c59b70670270ea5


الإخباري - أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي، أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اعتمد قانونا لمساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.اضافة اعلان


وعلى حسابه في "تويتر"، قال محمد بن راشد: "في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات، اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم مرسوما بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد، حيث تتلقى النيابة العامة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين، وتعمل على احالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء".

وأضاف: "وضمن نفس القانون، يمكن للنائب العام منع سفر أي مسؤول وتجميد أمواله اذا اقتضت الحاجة، ويمكن عزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الإدارية أوالمالية..دولتنا دولة قانون.. والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
بايدن

تراجع مستوى تأييد بايدن لـ48%

w

السعودية تحظر ادخال الهواتف لمدارسها

612e2b654c59b77e396ddec0

كندا تعلن استقبال 5 آلاف لاجئ أفغاني تم إجلاؤهم من قبل الولايات المتحدة

612e1cb24c59b77dae07a4c0

سيئول: النشاط النووي لبيونغ يانغ يثبت ضرورة استئناف الحوار معها

612e188a4c59b77e396dde73

إستونيا.. البرلمان ينتخب رئيسا جديدا البلاد

612e16f242360415615e964b (1)

ميركل: نتحدث مع قطر وتركيا بشأن استئناف عمل مطار كابول

أخبار متعلقة
روسيا

روسيا تعين سفيرا جديدا لها في الإمارات

612bbd824236046b7f745849

طالبان تدعو الرئيس الأفغاني السابق لإعادة الأموال المنهوبة

a7f71861-8c3d-47cd-ba34-50b96aa010a7

الإمارات تفتح باب التأشيرات السياحية للمطعمين

1043449607_0_177_3071_1839_1000x541_80_0_0_3095053848d9bbf4d819826a5d2ef96e

الإمارات تبدأ استضافة العائلات الأفغانية بتوجيهات محمد بن زايد

امريكي

الخارجية الأمريكية تشكر الإمارات والبحرين

1

الإمارات تستضيف 5 آلاف أفغاني مؤقتا