حاكم مقاطعة بيلغورود يعلن عن ثالث إنذار جوي خلال يوم واحد

الوكيل الإخباري - أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف عن ثالث إنذار جوي خلال يوم واحد في المقاطعة.



وكتب غلادكوف عبر قناته على "تليغرام" مخاطبا السكان: "تم إطلاق صفارة إنذار خطر الصواريخ في بيلغورود ومحيطها، إذا كنت في المنزل، فلا تقترب من النوافذ، احتمي في غرف بدون نوافذ ذات جدران صلبة (ممر، حمام، مرحاض، مخزن). إذا كنت بالخارج فادخل إلى ملجأ أو أي مكان آمن".

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وفي وقت لاحق، أعلن غلادكوف إلغاء إنذار خطر الصواريخ.



أعلن حاكم غلادكوف صباح اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية هاجمت بلدة بيزيمينو في منطقة غرايفورون بمسيرة انتحارية.



وأضاف أن انفجار المسيرة أدى لوقوع أضرار في أحد المنازل. مشيرا إلى أن هيئات الطوارئ تعمل في موقع الحادث.

RT