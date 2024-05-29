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الأربعاء، 29-05-2024 10:43 ص

حالة تأهب قصوى مع ارتفاع درجات الحرارة في الهند

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الوكيل الاخباري- يشهد شمالي الهند موجة حر غير مسبوقة منذ أسابيع، فيما تتوقع الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع الحرارة خلال الأيام المقبلة.

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ويعاني سكان شمالي الهند من موجة حارة مستمرة منذ أسابيع، أجبرت المدارس على تعليق الدراسة، وزادت من الخطر الذي يتعرض له العمال الذين يعملون في الهواء الطلق لضربات شمس.

ومع توقع استمرار درجات الحرارة المرتفعة خلال الأيام القليلة المقبلة من قبل الارصاد الجوية، وضعت عدة ولايات في حالة تأهب قصوى.

 

وأبلغ بعض أجزاء ولاية راجاستان عن وصول درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية يوم الاثنين الماضي، وشهدت ولايتا البنجاب وهاريانا أيضا ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، حيث تجاوزت في بعض مناطق العاصمة نيودلهي 48 درجة مئوية يوم الثلاثاء.

وتعلن الهند عادة عن موجة حارة، عندما تزيد درجات الحرارة عن 45 درجة مئوية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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