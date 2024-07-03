حالة قلق على صلاحية وصحة بايدن لخوض الانتخابات المقبلة

الوكيل الاخباري- انتقدت شخصيات بارزة من معسكر الديموقراطيين، مساء الثلاثاء، في طرح تساؤلات علنية، الحالة الصحية للرئيس جو بايدن، في حين سعى البيت الأبيض لاحتواء الوضع المتأزم.

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وبحسب واشنطن تايمز، كتب البرلماني الديموقراطي ممثل ولاية تكساس لويد دوغيت في بيان لوسائل الإعلام الأميركية "آمل أن يتّخذ القرار الصعب والمؤلم بالانسحاب، أدعوه بكل احترام للقيام بذلك" ،مضيفا "يجب ألا يسلمنا إلى ترامب عام 2024".



واعتبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة الديموقراطية نانسي بيلوسي، أنه من "المشروع " التساؤل حول الحالة الصحية للرئيس بايدن بعد المناظرة.

وقالت بيلوسي التي لا تزال تحظى بنفوذ واسع داخل حزبها، على قناة MSNBC "اعتقد انه من المشروع أن نتساءل ما إذا كان هذا فصلا فقط او انها حالة دائمة"، وكانت بالطبع تشير الى المناظرة الكارثية التي خاضها جو بايدن في مواجهة منافسه الجمهوري دونالد ترامب. "



وردّاً على هذه التعليقات، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إنّ بايدن "يعرف كيف ينهض مجددا"، مستبعدة خضوع سيّد البيت الأبيض الذي خلص تقرير طبيبه في شباط إلى تمتعه بالأهلية لممارسة الحكم، لأي اختبار معرفي.