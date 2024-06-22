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السبت، 22-06-2024 11:21 ص

حاملة طائرات أميركية تصل إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في تدريبات عسكرية

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الوكيل الإخباري- أعلنت البحرية الكورية الجنوبية أن حاملة الطائرات الأميركية التي تعمل بالطاقة النووية ثيودور روزفلت وصلت إلى مدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية اليوم (السبت)، لإجراء مناورات عسكرية مشتركة هذا الشهر مع الدولة المضيفة واليابان، بحسب "رويترز".

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واتفق زعماء الدول الثلاث في قمة كامب ديفيد في أغسطس (آب) 2023 على إجراء تدريبات عسكرية سنوية حيث أدانوا "السلوك الخطير والعدواني" للصين في بحر الصين الجنوبي، الممر المائي المتنازع عليه.


وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كوريا الشمالية هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ 24 عاماً ووقع اتفاقاً مع الزعيم كيم جونغ أون يتضمن تعهداً بالدفاع المتبادل.
كان هذا أحد أهم التحركات الروسية في آسيا منذ سنوات، والتي وصفها كيم بأنها ترقى إلى مستوى التحالف.


وتأتي الزيارة بعد سبعة أشهر من رحلة إلى كوريا الجنوبية قامت بها حاملة طائرات أميركية أخرى هي كارل فينسون، في استعراض للردع الموسع ضد البرنامجين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية.


الشرق الأوسط


 




 

 


 

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