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الخميس، 18-08-2022 04:42 م

حبس رجل تسبب بإصابة وزير مصري في حادث سير

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الوكيل الإخباري - أمرت النيابة العامة في مصر بحبس قائد سيارة نقل ثقيل 4 أيام على ذمة التحقيقات لتسببه بإصابة وزير التنمية المحلية، هشام آمنة، و6 أفراد من موكبه، بعد قطعه لطريقهم.

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وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا من الشرطة أول أمس الثلاثاء بوقوع حادث تصادم بين ركب (موكب) الوزير وسيارة نقل ثقيل.


وفور ذلك باشرت تحقيقها، وانتقلت لسؤال المصابين بالمستشفى، وعاينت موقع الحادث للوقوف على آثاره وسؤال شهود الواقعة.


وأسفرت المعاينة عن وقوع الحادث نتيجة محاولة قائد سيارة النقل الثقيل الانتقال إلى الجانب الآخر من الطريق، متجاوزا الحاجز الخرساني الفاصل بين الاتجاهين، فاصطدمت سيارات الركب بالسيارة النقل، وأكد مرافقو الوزير على وقوع الحادث وفق هذا التصور.


وبإلقاء القبض على قائد سيارة النقل، استجوبته النيابة العامة فيما هو منسوب إليه من تسببِه بإهماله بإصابة الوزير وستة من أفراد ركبه، وقيادته السيارة دون رخصة قيادة، فأقر بمحاولته تجاوز الحاجز الخرساني على نحوِ ما أكده شهود الواقعة، مما نتج عنه وقوع الحادث، فأمرت النيابة العامة بحبسِه احتياطيا على ذمة التحقيق، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منه لبيان مدى تعاطيه أي مواد مخدرة، وجار استكمال التحقيق.

 

RT

 




 

 


 

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