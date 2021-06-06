حبس وزير السياحة الجزائري السابق بتهم فساد

الوكيل الإخباري- أمر قاضي التحقيق الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، في العاصمة الجزائرية، بإيداع وزير السياحة السابق عبد القادر بن مسعود الحبس المؤقت بتهم فساد.



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ووفق ما نقل موقع "النهار أونلاين" الجزائري عن مصادر قولها إن بن مسعود قد تم إيداعه الحبس المؤقت على خلفية متابعته في قضايا فساد في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت.



وكانت غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا الجزائرية، رفضت الشهر الفائت، طلب الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن كل من رجل الأعمال محي الدين طحكوت ومن معه، فيما قبلت طعن النيابة العامة، وعليه من المحتمل تشديد العقوبات على المتهمين خلال المحاكمة الثالثة لطحكوت ومن معه.



وتعمل أجهزة القضاء في الجزائر بشكل مكثف، منذ اندلاع التظاهرات التي أدت إلى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، على محاكمة رموز الفساد من المسؤولين الحكوميين والسياسيين ورجال الأعمال.

المصدر: روسيااليوم