حتى نهاية فصل الصيف.. توجيه سعودي بتقصير خطبتي وصلاة الجمعة في الحرمين لـ15 دقيقة

الوكيل الإخباري-صدر توجيه سعودي بتخفيف وتقصير مدة خطبتي وصلاة الجمعة في الحرمين الشريفين؛ لتكون في حدود ١٥ دقيقة.

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وتضمن التوجيه بتأخير الأذان الأول لتكون المدة بينه وبين الأذان الثاني ١٠ دقائق، وسيتم العمل بموجب هذا التوجيه الكريم ابتداءً من خطبة اليوم الجمعة ١٤٤٥/١٢/١٥هـ، وحتى نهاية فصل الصيف.

وقال خطيب الحرم المكي ياسر الدوسري في خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام: "حجاج بيت الله، أيها المصلون، ألا وإنما يُجرى بالمسجد الحرام في هذه الأيام من اختصار للخطبة وتخفيف للصلاة يأتي مراعاة للزحام وحرارة الأجواء وتيسيرًا على المصلين".



