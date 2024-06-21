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حتى نهاية فصل الصيف.. توجيه سعودي بتقصير خطبتي وصلاة الجمعة في الحرمين لـ15 دقيقة

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الجمعة، 21-06-2024 04:04 م

حتى نهاية فصل الصيف.. توجيه سعودي بتقصير خطبتي وصلاة الجمعة في الحرمين لـ15 دقيقة

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الوكيل الإخباري-صدر توجيه سعودي بتخفيف وتقصير مدة خطبتي وصلاة الجمعة في الحرمين الشريفين؛ لتكون في حدود ١٥ دقيقة.

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وتضمن التوجيه بتأخير الأذان الأول لتكون المدة بينه وبين الأذان الثاني ١٠ دقائق، وسيتم العمل بموجب هذا التوجيه الكريم ابتداءً من خطبة اليوم الجمعة ١٤٤٥/١٢/١٥هـ، وحتى نهاية فصل الصيف.

 

وقال خطيب الحرم المكي ياسر الدوسري في خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام: "حجاج بيت الله، أيها المصلون، ألا وإنما يُجرى بالمسجد الحرام في هذه الأيام من اختصار للخطبة وتخفيف للصلاة يأتي مراعاة للزحام وحرارة الأجواء وتيسيرًا على المصلين".

 





الوئام


 




 

 


 

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