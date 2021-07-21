الأربعاء 21-07-2021
الوكيل الاخباري

واشنطن: إجماع دولي غير مسبوق على إنهاء الصراع في اليمن

البرلمان العربي يشيد بإجراءات السعودية التنظيمية والوقائية للحد من انتشار كورونا

حجاج بيت الله الحرام يكملون رمي الجمرات الثلاث لليوم الأول من أيام التشريق

ارتفاع غير مسبوق بحركة المسافرين في معبر الكرامة

لكل من تجاوز الـ 18 .. استئناف العمل بمراكز التطعيم ضد كورونا اعتبارا من يوم غد

دودين لـ الوكيل: لاحظنا التزاماً كبيرا بشروط الوقاية من كورونا في الشارع الأردني خلال العيد

البيت الأبيض: بايدن يوفد مساعدة وزير الخارجية الى الصين

رئيس اللجنة الخارجية بمجلس الشيوخ: رؤية الملك للمنطقة وخارجها في غاية الأهمية

الملك يتبادل التهاني مع رئيسي فلسطين وتونس بعيد الأضحى

أبرز ما غيره كورونا في السلوكيات العامة لا سيما العيد ومقارباته الوجدانية

عاجل

لكل من تجاوز الـ 18 .. استئناف العمل بمراكز التطعيم ضد كورونا اعتبارا من يوم غد

الأربعاء، 21-07-2021 09:12 م

حجاج بيت الله الحرام يكملون رمي الجمرات الثلاث لليوم الأول من أيام التشريق

1626890364264


الوكيل الإخباري - أكمل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث اليوم أول أيام التشريق "يوم القَر"، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، وتحقيق التباعد الجسدي بين الحجيج، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمتهم.اضافة اعلان

وجَرى نقل الحجيج إلى جسر الجمرات وفق خطة تفصيلية إجرائياً ووقائياً لإنهاء جميع مراحل رمي الجمار بشكل آمن صحياً، بوضع مسارات ملونة محددة تُحدد حركة الحجاج، إضافة إلى الملصقات الأرضية الإرشادية لترتيب توافدهم، بمتابعة ميدانية مباشرة و تنسيق كامل مع القطاعات الأمنية والمدنية ذات العلاقة المشاركة في موسم حج هذا العام، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء .
ويغادر حجاج بيت الله الحرام المتعجلون بعد زوال يوم غد مشعر منى بعد أن وفقهم الله لأداء فريضة الحج .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
shutterstock_1016809915

البيت الأبيض: بايدن يوفد مساعدة وزير الخارجية الى الصين

b7d9edb0-ba01-4835-988b-027ba67d1aae_16x9_1200x676

توقيف بريطاني اخترق حسابات 130 شخصية على تويتر عام 2020

60f80aad4236044e3d745de4

إضراب مئات المهاجرين عن الطعام يعرض حكومة بلجيكا للخطر

الخارجيو

الخارجية الروسية: سنقاوم بحزم الضغط الأمريكي

جهاز

توجيه تهمة القرصنة في أوكرانيا لأول مرة

تشققات

تشققات أرضية تتسبب في إغلاق طريق استراتيجي في أربيل

أخبار متعلقة
1

اكتمال خطة تفويج الحجاج واستقبالهم لأداء طواف الإفاضة

8

بعد الوقوف بعرفات .. الحجاج ينفرون إلى مزدلفة

e

السعودية تستعين بالتكنولوجيا الحديثة لتسيير أمور الحجاج العام الحالي