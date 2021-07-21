حجاج بيت الله الحرام يكملون رمي الجمرات الثلاث لليوم الأول من أيام التشريق

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

أكمل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث اليوم أول أيام التشريق "يوم القَر"، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، وتحقيق التباعد الجسدي بين الحجيج، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمتهم.وجَرى نقل الحجيج إلى جسر الجمرات وفق خطة تفصيلية إجرائياً ووقائياً لإنهاء جميع مراحل رمي الجمار بشكل آمن صحياً، بوضع مسارات ملونة محددة تُحدد حركة الحجاج، إضافة إلى الملصقات الأرضية الإرشادية لترتيب توافدهم، بمتابعة ميدانية مباشرة و تنسيق كامل مع القطاعات الأمنية والمدنية ذات العلاقة المشاركة في موسم حج هذا العام، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء .ويغادر حجاج بيت الله الحرام المتعجلون بعد زوال يوم غد مشعر منى بعد أن وفقهم الله لأداء فريضة الحج .