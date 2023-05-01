الإثنين 01-05-2023
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الإثنين، 01-05-2023 11:29 ص

حجب تطبيق "ايمو" عن العمل في هذه الدولة !

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الوكيل الإخباري- قالت وسائل اعلام عالمية إن السلطات في الهند حظرت يوم امس الإثنين 14 تطبيقاً للتراسل عبر الهواتف بدعوى أن الجماعات الإرهابية في باكستان تستخدمها.

وذكرت وكالة "آني" الهندية أن هذه التطبيقات تستخدم في إقليمي جاو وكشمير من المجموعات الإرهابية للتواصل مع مؤيديهم ولتلقي تعليمات من الداخل الباكستاني.

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والتطبيقات المحظورة  هي Crypviser، و Enigma، و Safeswiss، و Wickrme، و Mediafire و Briar و BChat و Nandbox و Conion و IMO و Element و Second Line و Zangi و Threema.

 

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