الأحد 24-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة بينهم طفل

حماية المستهلك تدعو للتكافل وتخفيف الأعباء على الأسر المعوزة في رمضان

هيئة البث الإسرائيلية: تقديرات بأن يصل رد حماس على الصفقة خلال 48 ساعة

حدثان فلكيان نادران في رمضان أولهما غدا

فرصة للشراء .. انخفاض ليرة الذهب 6 دنانير في الأردن

رئيس لاوس يعزي بوتين بضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي

تعرف إلى أول قرار دولي تم اعتماده بشأن الذكاء الاصطناعي

زاخاروفا تعلق على التبرئة الأمريكية لكييف من هجوم "كروكوس" الإرهابي

الأمن يُحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي ظهر اليوم

سرايا القدس تستهدف آلية إسرائيلية جنوب مجمع الشفاء

الأحد، 24-03-2024 12:25 م

حدثان فلكيان نادران في رمضان أولهما غدا

65ffe7a94c59b73f911be9e9


الوكيل الاخباري- تشهد الكرة الأرضية، أول خسوف قمري لعام 2024، غدا الاثنين، من نوع "شبه ظلي"، ولن يرى في المنطقة العربية، ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1445.

اضافة اعلان

 

وسيغطي هذا الخسوف شبه ظل الأرض 95.6% تقريبا من قرص القمر، وتستغرق جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 4 ساعات و39 دقيقة تقريبا.

ولا يمكن رؤية هذا الخسوف بالعين المجردة ويمكن رؤيته من خلال التليسكوبات في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها جزء كبير من قارة أوروبا، شمال/شرق قارة آسيا، جزء كبير من أستراليا، أمريكا الشمالية والجنوبية، وجزء كبير من قارة إفريقيا، والمحيط الأطلسي المحيط الهادي، والقارتين القطبية الشمالية والجنوبية.

ويمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث إن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

وخسوف القمر "شبه ظلي"، يحدث عندما يمر القمر عبر شبه ظل الأرض ، حيث يصبح القمر أغمق قليلا فقط ولا يظلم تماما أو يميل لونه إلى الاحمرار كالخسوف الكلي.

ولا يحدث خسوف القمر أبدا إلا إذا كان القمر بدرا، أي عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر، ليسقط ظل الأرض على القمر، كما أن كسوف الشمس سواء كلي أو جزئي أو حلقي لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر محاقا، أي عندما يكون القمر بين الشمس والأرض، ليسقط ظل القمر على الأرض.

 

وستشهد الكرة الأرضية في الثامن من نيسان كسوفا كليا للشمس وسيكون مشاهدا فقط في القارة الأمريكية والمحيط الهادي".

وأشار إلى أن "الكسوف هو اقتران بين الشمس والقمر وولادة الهلال (هلال شوال)، وخلال الكسوف سيتم مراقبة النشاط الشمسي وخصوصا المناطق المعقدة مغناطيسيا التي تتشكل فوق البقع الشمسية، أثناء تحرك القمر فوقها".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
585990 (1)

بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. الأميرة كيت والأمير ويليام يعبران عن امتنانهما للدعم الكبير

65ffe0754c59b7348e09f7a0

رئيس لاوس يعزي بوتين بضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي

65ffe4d14c59b732ac717877

زاخاروفا تعلق على التبرئة الأمريكية لكييف من هجوم "كروكوس" الإرهابي

65ffd7394236042cdc6d129a (1)

فيديو- إمام سعودي يكشف حادثة للملك سلمان عندما كان أميرا للرياض تثير تفاعلا

65ffdd1042360428ba1ef262

أوكرانيا: انفجارات ليلية في مناطق مختلفة وإصابة مواقع للبنية التحتية الحيوية

65ffdaff4c59b73984327fc5

بولندا تزعم حدوث انتهاك صاروخي روسي لمجالها الجوي

أخبار متعلقة
000888

دول تعلن الاثنين اول ايام رمضان - اسماء

111

رؤية هلال رمضان في السعودية

222

الدول التي اعلنت الثلاثاء اول أيام شهر رمضان - اسماء

135-141930-ramadan-2024-australia-iran-egypt-2

دول تُعلن الثلاثاء اول أيام شهر رمضان - تحديث

سبت

مساعد البرهان ينفي والدعم السريع يرحب بالهدنة الأممية بالسودان في رمضان

WBQMYVUFKQ

الإمارات توجه تحذيرا لمواطنيها قبيل رمضان