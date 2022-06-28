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الثلاثاء، 28-06-2022 02:45 م

حديث ماكرون لبايدن عن نفط السعودية والإمارات يشعل مواقع التواصل

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الوكيل الإخباري- أثارت لقطات مصورة تناقلتها وسائل إعلام لحديث جانبي بين الرئيسين الفرنسي والأمريكي ردود فعل واسعة.

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وكانت وسائل الإعلام قد تناقلت مقطع فيديو يظهر لحظة مقاطعة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع مستشاره جيك سوليفان، ليخبره (ماكرون) بمكالمته مع رئيس الإمارات.

وبحسب الأنباء التي وصفت بأنها أخبار غير سارة حملها ماكرون لبايدن مهرولا لإخباره حول مسألة زيادة إنتاج النفط: 

قائلا: "لقد تلقيت للتو اتصالا من الإمارات من محمد بن زايد أخبرني بأن الإمارات عند الحد الأقصى لإنتاج النفط أما السعودية بإمكانها زيادة الإنتاج 150 ألف برميل يوميا وربما أكثر قليلا".

ومن ثم تابع ماكرون قائلا لبايدن: "وأمر آخر أريد قوله حول ما سنفعله بخصوص النفط الروسي" لتتم مقاطعته في الحال من قبل مستشار بايدن ومرافقيه وإبعاده عن ماكرون.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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