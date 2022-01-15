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السبت، 15-01-2022 01:07 م

حرائق الغابات تتواصل جنوب الأرجنتين

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الوكيل الإخباري-في ظل درجات حرارة تقترب من 40 درجة، حشد رجال الإطفاء في نهاية هذا الأسبوع لمواجهة حرائق الغابات في 9 من أصل 23 محافظة في الأرجنتين، واحد منها نشط منذ أكثر من شهر دون وقوع إصابات.

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وكان نحو مئة من رجال الإطفاء وأفراد الدعم، بمؤازرة خمس طائرات وأربع مروحيات، يواجهون أكثر هذه الحرائق شدة بالقرب من بحيرة سان مارتن في منتزه ناهويل هوابي الوطني، بالقرب من مدينة باريلوتشي السياحية 1500 كيلومتر جنوب غرب بوينس آيرس، وفقا لخدمة إدارة الحرائق الوطنية.


وقالت مديرة العمليات في خدمة إدارة الحرائق الوطنية لورينا أوجيدا لوكالة "فرانس برس" في موقع الحريق المستمر منذ 6 ديسمبر بسبب البرق، "إنه واحد من أخطر الحرائق التي شهدناها في المنطقة".


وأشارت أوجيدا إلى أن الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة التي تتراوح بين 35 و40 درجة "تساهم في استمرار انتشار الحريق" مع توقعات جوية بأن "الأمطار قد لا تكون كافية".


وتأثر بالحرائق نحو 5900 هكتار من غابات الأنديز الأصلية. لكن لم يتم الابلاغ عن جرحى أو عن حصول عمليات إخلاء في هذه المنطقة الوعرة ذات الكثافة السكانية المنخفضة للغاية.


وقال رجال الإطفاء لوكالة "فرانس برس" إن "النيران تبعد 50 كيلومترا عن باريلوتشي لكن لا يوجد خطر بضرورة الإخلاء في الوقت الحالي".

 

روسيا اليوم

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