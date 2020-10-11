حرائق سوريا ولبنان تتواصل بلا توقف

الوكيل الاخباري - تلتهمُ حرائق ضخمة منذ أيام مساحات واسعة من غابات سوريا ولبنان وقد اقتربت في بعض المناطق من منازل المواطنين من دون أن تتمكن فرق الإطفاء من إخمادها جميعها حتى الآن.

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ومنذ صباح أمس، يبث التلفزيون الرسمي السوري مشاهد من مناطق الحرائق حيث قال إن فرق الإطفاء تواصل العمل على إخمادها.



وتحدث وزير الزراعة محمد حسان عن «45 حريقاً في اللاذقية و33 في طرطوس» وأخرى في حمص. ورجح أن تكون هذه المرة الأولى التي تشهد فيها سوريا هذا العدد من الحرائق في يوم واحد.

وقال فوج إطفاء اللاذقية على صفحته على فيسبوك «نحن أمام أكبر سلسلة حرائق شهدتها محافظة اللاذقية على مر السنين».

وفي لبنان ، اندلع منذ الخميس الماضي أكثر من مئة حريق في غابات عدة. وفق ما أفاد مدير العمليات في الدفاع المدني جورج أبو موسى.

المصدر - البيان



