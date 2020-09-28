حرائق غابات كاليفورنيا تعود من جديد وتُخلف خسائر

الوكيل الاخباري - شب حريق غابات تحركه رياح شديدة في قلب مقاطعة نابا فالي بشمال ولاية كاليفورنيا الأميركية وامتد عبر ما يزيد عن ألف فدان مما أجبر السلطات على إخلاء مئات المنازل ومستشفات.

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واندلع الحريق شرقي كاليستوجا الواقعة على بعد نحو 120 كيلومترا شمالي سان فرانسيسكو وامتد نحو بلدتي دير بارك وسانت هيلينا القريبتين مع اقتراب ألسنة اللهب من مستشفى أدفانتست هيلث في سانت هيلينا حتى أصبحت على بعد ميل واحد منه.



وقالت متحدثة باسم المستشفى لرويترز إنه تم إجلاء جميع المرضى الذين كانوا في المستشفى في ذلك الوقت وعددهم 55 بشكل آمن على مدار خمس ساعات ابتداء من الساعة السابعة صباحا.

المصدر - سكاي نيوز



