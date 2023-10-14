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كتائب القسام تعلن قصف مستوطنة "سديروت"

السبت، 14-10-2023 09:34 ص

حركة نزوح من المناطق اللبنانية الحدودية وتهديدات إسرائيلية بالقصف

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الوكيل الاخباري - تشهد المناطق اللبنانية المتاخمة للحدود مع إسرائيل حركة نزوح كثيفة نحو المناطق اللبنانية الأخرى، في ظل استمرار القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، في وقت تقوم فيه وحدات من الجيش اللبناني بتنظيم عمليات الدخول الى المناطق الحدودية والخروج منها.

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وأفاد مصدر أمني لبناني "عن سماع انفجارات قويّة فجر اليوم ليتبيّن أنّها ناجمة عن انفجار صاروخ اعتراضي أطلقه الجيش الإسرائيلي وسقطت شظاياه على أسطح المنازل السكنيّة في بلدة إبل السقي، وسط إطلاق قنابل مضيئة فوق موقع الجيش الإسرائيلي في الرمثا، وفوق راميا والوزاني ومزارع شبعا".


وقال مصدر أمني رسمي ان الجيش الإسرائيلي ابلغ اليونيفيل انه سوف يقصف أي تجمعات تصل إلى الحدود اللبنانية الجنوبية.


وصدر عن قيادة الجيش اللبناني بيان أعلنت فيه عن استهداف العدو الإسرائيلي برج مراقبة تابع للجيش اللبناني غير مشغول في خراج بلدة علما الشعب يُستعمل بشكل ظرفي في أثناء تنفيذ المهمات والتدابير الأمنية، ولم يسجَّل وقوع إصابات في صفوف العسكريين.

 




 

 


 

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