حريق بمصنع كيميائي في روسيا

الوكيل الإخباري-اندلع حريق في مصنع دميترييفسكي للكيماويات في مدينة كينشما بوسط روسيا صباح اليوم الخميس ما أدى إلى إصابة امرأة إصابة بليغة، حسبما أفادت السلطات المحلية في البلاد.





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ونقلت المصابة في حالة حرجة إلى قسم العناية المركزة في مستشفى المدينة، فيما تم إجلاء 143 شخصا من المبنى المنكوب بالمصنع، الذي انهارت فيه جراء الحريق حظيرة معدنية لتخزين السوائل سريعة الاشتعال.



وشارك في مكافحة الحريق 62 إطفائيا و24 قطعة من المعدات، وتسنى بحلول ظهراليوم إخماد النيران المفتوحة على مساحة تبلغ 1500 متر مربع.



ويعد مصنع دميترييفسكي أكبر منتج لخلات البوتيل والمذيبات الصناعية في روسيا وأوروبا الشرقية، وهو مورد لمجموعة واسعة من المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية في روسيا والعالم.

روسيا اليوم